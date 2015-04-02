《路透晚报》--4月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：扩大全国社保基金投资范围，可投资地方政府债券--国务院

中国国务院周三召开常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

--《热点聚焦》亚投行：中国经济发展地域拓展至全球的供血站

一边是中国过剩的产能、过剩的资本，一边是“一带一路”沿线各国庞大的基础建设投资需求，而共同的目标--经济增长则是吸引这些国家加入这个全新多边组织的关键。这也意味着，以中国为主导的亚投行，在中国经济增长点拓展至全球空间后，将为遍布全球的基础项目建设提供融资，这其中，人民币将充当第一主角。

--《分析》中国一带一路大战略开启人民币国际化“寻根之旅”

对于人民币国际化而言，中国“一带一路”的对外大战略更具有“寻根”的意味。从五年前中国政府力推人民币国际使用至今，人民币国际化已进入需要落地生根的阶段，一带一路大战略正好提供了这一东风，让其与实体经济有了深度契合的可能。

--中国财政：到2018年建成覆盖各级财政的预算执行动态监控体系--财政部

中国财政部周四发布关于进一步推进地方预算执行动态监控工作的指导意见，明确建立财政资金支付全程动态监控机制，到2018年,建成预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。

--《独家新闻》欧盟难以坚守针对中国商品进口的关税防线--欧盟律师

欧洲越发担心可能被迫降低针对廉价中国进口商品的关税防线。之前欧盟的律师秘密警告称，全球贸易规则可能发生有利于中国的变化，欧盟不应忽视。

--中美贸易：美国贸易办公室称中国银行业技术法规可能违背WTO规定

美国贸易代表在周三发布的一份报告中说，中国的银行业技术限制法规和反恐法草案可能和自身的国际贸易承诺相违背。

--中国将发布水污染防治行动计划 加大排污处罚力度

中国将发布《水污染防治行动计划》（水十条）保护水资源。多年来的高速经济增长导致很多水资源污染严重，无法饮用或灌溉农作物。

【金融】

--路透调查：金融机构固收部门对中国4月降息预期消退，但降准预期浓厚

2015年第四期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国央行4月料维持存款基准利率不变，但准备金率下降概率较大。中国经济通缩风险难消，不过央行已在持续引导资金利率下降，令短期再次降息概率降低；但利率市场化、资本项目管制放开预期及有效需求较弱等因素，仍令继续降准成为大概率事件。

--中国保险：保监会松绑投连险账户投资，流动性资产投资余额不得低于账户5%

中国保监会近日发布通知，松绑投资连结保险投资账户，规定投资账户资产配置范围包括流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等，但流动性资产投资余额不得低于账户价值的5%；自2015年4月1日起执行。

--《特写》中国经济放缓冲击内地与香港贷款市场，台湾逆势增长--TRLPC

尽管中国政府推出一系列经济刺激措施但增长还是放缓，这冲击到国内和香港的贷款数量，只有台湾的贷款活动逆势增长。中国第一季贷款总额222.1亿美元，较上年同期的239.5亿美元下滑7%。尽管中国贷款数额减少，但在亚洲除日本外市场仍为最高，占据了贷款总额的三分之一。

--中港金融：中港就避免双重征税签订第四议定书，助推动本地资管业务

香港政府周三与中国国家税务总局签订《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第四议定书，阐明投资基金取得香港居民资格的条件，对投资基金应用避免双重征税安排给予明确性，有助推动本港资产管理业务。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场利率引导必要性暂降，但降准预期难消

在上周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场本周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。

《中国债市每日综述》社保可投地方债再助现券反弹，资金价格跌不止

中国银行间市场周四现券延续反弹走势，主要金融债收益率跌幅多在5个基点(bp)或以上，IRS亦小降；社保基金获准投资地方债的消息令此前对供给压力的忧虑稍有缓解，加之资金价格亦在无形之手的引导下跌势不止，市场人气进一步回稳助力现券收益率持续回落。

--中国债市：ST湘鄂债兑付尚存资金缺口2.4亿，或成第一单公募债本金违约

中科云网 (原名:湘鄂情)周三晚公告称，公司发行的“ST湘鄂债”尚存在2.4亿元人民币的资金缺口，可能无法在4月7日前按时支付利息及回售款项,存在违约风险。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率3.8442%，五年4.1987%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.8442%，五年期为4.1987%；两期债投标倍数分别为3.53倍和4.40倍。

--中国新债：农发行公布部分债券发行计划，4-11月将发行3,200-4,800亿

中国农业发展银行周三稍晚公布部分金融债发行时间表，4-11月间，该行计划发债16次，单次发行数量在200-300亿元人民币之间。据此计算，上述期间总发行规模为3,200亿-4,800亿元。

--中国债市：上海财政局将进行400亿元国库现金定存招标，期限六个月

中国人民银行上海分行和上海市财政局周三公告，上海财政局近期将进行今年第二期国库现金管理招标，招标金额400亿元人民币，期限六个月。

【外汇】

--《热点聚焦》中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部，美国态度松动

国际金融官员指出，中国人民币距离跻身主要储备货币之列愈来愈近，今年稍晚可能达成一项协议，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的一篮子货币。但美国对此事的态度保守。中国的经济与政治影响力日增，引发美国国会关切。

--中国汇市：人民币收盘四连升，缺乏指引断线料围绕6.2窄幅震荡

人民币兑美元即期 即期周四收盘四连升，续创两周新高；受国际美元回落带动，人民币中间价回升结束连四日跌势；交易员指出，市场缺乏指引，大行和客盘观望情绪较浓，短期汇价或在6.2附近展开窄幅震荡。

--人民币汇率：中国可能让人民币兑疲弱欧元贬值--德意志银行

全球第二大外汇交易银行--德国德意志银行周三在一份报告中说，人民币兑不断下跌的欧元进行正式贬值的可能性越来越大。该观点与过去一个月伦敦市场中的看法基本一致。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振

中国股市沪综指周四小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。

--香港社会：免费电视市场洗牌，亚视不获续牌而香港电视娱乐获新牌照

香港政府周三傍晚宣布，决定不续牌予陷于财困的亚洲电视，为香港广播史上首次不为现有广播机构续牌；与此同时，电讯盈科 0008.HK 旗下香港电视娱乐则最终获发新免费电视牌照。这或令目前由电视广播 0511.HK 一台独大的免费电视市场重新洗牌。

--《RUSSELL专栏》中国刺激政策利多已不再足以提振铁矿石价格

尽管中国已采取措施来刺激规模庞大的房地产行业，而且中国的制造业数据也好于预期，但铁矿石价格却再创纪录新低。

--美国个股：辉瑞暂停中国疫苗销售业务，因尚未获得新的销售批准

美国制药公司辉瑞周四表示，将暂停在中国的疫苗销售业务，此前该公司一款畅销疫苗的进口许可证到期，未获得新的批准。该疫苗也是辉瑞在中国销售的唯一一款疫苗。

--中国金融：金融搜索平台融360探讨国内上市可行性，优先考虑主板上市

中国金融搜索网络平台--融360的联合创始人、首席执行官（CEO）叶大清周四表示，管理层正在认真探讨在国内A股上市的可行性和业务运营的影响，未来将优先考虑主板上市。

--亚洲经济：中国向斯里兰卡提供逾10亿美元新资金，尽管港口城项目暂停