中国债市动态：现券一二级齐回暖，社保可投资地方债及资金愈宽提供助力

路透北京4月2日 - 中国银行间债市周四早盘现券和新债发行同步向好，因社保基金获准投资地方债，以及资金面愈见宽松等均助债市从此前冲击中恢复。不过因对地方债大量供给的忧虑未完全消除，暖意持续性还有待观察。

另外，二级市场资金价格不断下行，令机构一度预期今日公开市场逆回购利率有望下行。在利率持平结果公布后，现券收益率跌幅略有收窄。

国务院周三召开常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

华中一银行交易员称，社保可投资地方债，以及资金宽松等共同推动债市进一步回暖。“但现在好象还是以交易盘为主，配置盘很少，市况不能说算很稳定。”

她并表示，目前市场对资金面预期愈见乐观，因此中短期品种可能机会更大一些，长端暂时还要谨慎操作，冒进风险仍较大。

新债发行方面，今日进出口行招标的一年、五年、七年和10年四期债，结果较周二的国开行五期新债明显转好。

不过也有交易员认为，社保基金可投资地方债，虽有助缓解利率债供给压力，但具体作用如何，还要关注社保基金的实际操作力度；公开市场方面量价双稳的操作，则令市场略感失望。

中国央行公开市场今日进行了250亿元人民币七天期逆回购操作,利率持平于3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金50亿元，实现连续第二周小幅净投放。

对于后市，交易员指出，从对资金面的乐观预期来看，现券收益率可能还有一定下行空间。但若没有新的政策或是宏观数据方面的刺激，料回落幅度有限，维持震荡行情的可能性较大。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.1050%/4.0800%，上日尾盘为4.1900%/4.1600%。