中国债市动态：现券一二级齐回暖，社保可投资地方债及资金愈宽提供助力

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透北京4月2日 - 中国银行间债市周四早盘现券和新债发行同步向好，因社保基金获准投资地方债，以及资金面愈见宽松等均助债市从此前冲击中恢复。不过因对地方债大量供给的忧虑未完全消除，暖意持续性还有待观察。
另外，二级市场资金价格不断下行，令机构一度预期今日公开市场逆回购利率有望下行。在利率持平结果公布后，现券收益率跌幅略有收窄。
国务院周三召开常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。
华中一银行交易员称，社保可投资地方债，以及资金宽松等共同推动债市进一步回暖。“但现在好象还是以交易盘为主，配置盘很少，市况不能说算很稳定。”
她并表示，目前市场对资金面预期愈见乐观，因此中短期品种可能机会更大一些，长端暂时还要谨慎操作，冒进风险仍较大。
新债发行方面，今日进出口行招标的一年、五年、七年和10年四期债，结果较周二的国开行五期新债明显转好。
不过也有交易员认为，社保基金可投资地方债，虽有助缓解利率债供给压力，但具体作用如何，还要关注社保基金的实际操作力度；公开市场方面量价双稳的操作，则令市场略感失望。
中国央行公开市场今日进行了250亿元人民币七天期逆回购操作,利率持平于3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金50亿元，实现连续第二周小幅净投放。
对于后市，交易员指出，从对资金面的乐观预期来看，现券收益率可能还有一定下行空间。但若没有新的政策或是宏观数据方面的刺激，料回落幅度有限，维持震荡行情的可能性较大。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.1050%/4.0800%，上日尾盘为4.1900%/4.1600%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报97.390元，较上日结算价涨0.135元，或0.14%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元