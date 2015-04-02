中国新债：国开行日前发行60亿元50年期发行人选择权固息债，利率4.90%

路透上海4月2日 - 中国债券信息网数据显示，国家开发银行 于3月30日发行了一期50年期固息债，在20年末设有发行人选择权，发行量60亿元人民币，票面利率4.90%。

作为政策性银行金融债的主要发行人，国开行近年发债期限以一至十年为主。此前未见到该行就本次50年债券的公开发行公告。据此推算，该期债可能通过定向等私下方式发行。