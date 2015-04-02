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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 12:53 BJT

路透调查：澳洲央行4月降息或按兵不动，分析师预测几乎平分秋色

路透4月2日 - 路透调查显示：

* 25位分析师中14位预期澳洲央行在4月7日会议上将维持利率在2.25%不变

* 其余11位预期央行会降息至2%

* 几乎所有受访分析师都认为5月前会有一次降息(完)

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