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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 12:52 BJT

日本债市：公债价格上涨，因10年期新债标售获得强劲买需

市场对稳健的标售结果表示欢迎，市场希望看看日本新财年伊始的投资者需求到底有多强劲。新财年是从周三开始。

美债隔夜的涨势亦对日债构成支撑。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.025% +0.0 0.025%

五年期公债 0.100% -0.5 0.105%

10年期公债 0.340% -3.5 0.375%

20年期公债 1.085% -3.0 1.115%

30年期公债 1.315% -3.0 1.345%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.72 +0.26 147.46

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/白云; 审校 杜明霞/王颖)

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