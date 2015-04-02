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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 13:12 BJT

日本股市：日经指数大涨2.02%，东证股价指数劲扬2.29%

路透东京4月2日 - 日本股市日经指数 周四午后大涨2.02%，至19,418.95点，东证股价指数 劲扬2.29%，至1,563.95点。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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