更新版 1-中国新债：国开行日前发行60亿元50年期发行人选择权固息债，利率4.90%

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(新增发行人选择权次数等更多细节)
路透上海4月2日 - 中国债券信息网数据显示，国家开发银行 于3月30日发行了一期50年期固息债，在20年末设有首次发行人选择权，发行量60亿元人民币，票面利率4.90%。
作为政策性银行金融债的主要发行人，国开行近年发债期限以一至十年为主。此前未见到该行就本次50年债券的公开发行公告。据此推测，该期债可能通过定向等私下方式发行。
另外，据交易员引述发行条款称，该期债共设有三次赎回选择权，分别在第20年末、第30年末和第40年末。缴款日和起息日同为4月2日，交易流通日为4月8日。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，50年期品种最新收益率为5.1524%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元