新兴汇市：新兴亚币上涨，受美国经济数据疲弱提振

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.62 119.75 +0.11 +0.03 119.66
坡元 1.3608 1.3625 +0.12 -2.56 1.3260
台币 31.236 31.362 +0.40 +1.54 31.718
韩元 1096.09 1102.40 +0.58 +0.29 1099.30
泰铢 32.44 32.53 +0.28 +1.42 32.90
菲律宾披索* 44.50 44.58 +0.18 +0.49 44.72
印尼卢比 12985.00 13040.00 +0.42 -4.66 12380.00
印度卢比* 62.50 62.50 +0.01 +0.86 63.03
马币 3.6770 3.6990 +0.60 -4.91 3.4965
人民币 6.1975 6.1980 +0.01 +0.10 6.2040
* 菲律宾金融市场周四和周五因假期休市。印度债市和汇市本周三到周五亦休市。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/张若琪/李春喜)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元