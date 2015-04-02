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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 13:26 BJT

新兴汇市：新兴亚币上涨，受美国经济数据疲弱提振

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.62 119.75 +0.11 +0.03 119.66

坡元 1.3608 1.3625 +0.12 -2.56 1.3260

台币 31.236 31.362 +0.40 +1.54 31.718

韩元 1096.09 1102.40 +0.58 +0.29 1099.30

泰铢 32.44 32.53 +0.28 +1.42 32.90

菲律宾披索* 44.50 44.58 +0.18 +0.49 44.72

印尼卢比 12985.00 13040.00 +0.42 -4.66 12380.00

印度卢比* 62.50 62.50 +0.01 +0.86 63.03

马币 3.6770 3.6990 +0.60 -4.91 3.4965

人民币 6.1975 6.1980 +0.01 +0.10 6.2040

* 菲律宾金融市场周四和周五因假期休市。印度债市和汇市本周三到周五亦休市。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/张若琪/李春喜)

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