台湾央行：共发行6,374.8亿台币存单，发行余额减1亿台币

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透台北4月2日 - 台湾央行周四公布，共发行6,374.8亿台币存单。与今日存单到期金额6,375.8亿台币相当，存单发行余额减1亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 6,368.8
91天期 0.93 4.0
182天期 1.05 2.0
央行上日发行4,657.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,159.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为928亿台币，累积超额准备为6,296亿台币、加计前期1%的超额准备为7,310亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)