台湾央行：共发行6,374.8亿台币存单，发行余额减1亿台币

路透台北4月2日 - 台湾央行周四公布，共发行6,374.8亿台币存单。与今日存单到期金额6,375.8亿台币相当，存单发行余额减1亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,368.8

91天期 0.93 4.0

182天期 1.05 2.0

央行上日发行4,657.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,159.6亿台币。