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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 13:49 BJT

澳洲股市：受银行股带动收高，投资人押注澳洲央行或降息

路透悉尼4月2日 - 澳洲股市周四收高，投资人未理会美股隔夜下跌，而买进银行股，因市场益发预期澳洲央行几日内将要降息。

在复活节假期长周末后，澳洲央行下周二开会时或将宣布今年的第二次降息。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高37.8点或0.7%至5898.6点，周线跌0.3%。(完)

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