背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

以下为中国人民银行2015年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 4/2 250 3.55 注: 浏览央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吴芳; 审校 边竞)