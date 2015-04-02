台湾股市：收高近1%，基本面获利佳支撑周线收高1.02%

路透台北4月2日 - 台湾股市周四收高0.97%，本周只交易四日，周线收高1.02%。分析师指出，台股基本面佳，指数跌至前波低点获得买盘进驻支撑，台股长假前大弹，表现优于亚股。

台湾加权股价指数 收高0.97%，报9,600.32点；今日成交初值 为924.25亿台币，上交易日修正后为872.45亿。

因清明节及儿童节假期落于周六-周日，因此本周五(3日)及下周一(6日)各补假一日，金融市场休市。

〞原本预期下周会反弹，没想到今天就先弹了，〞第一金投顾董事长陈奕光说。

根据第一金投顾统计，今年第一季上市企业815家计，首季的上市企业平均每股获利2.23台币，创下历史新高，获利较去年同期也年增8%以上。这在亚洲股市中数一数二。

但陈奕光也说，近期外资趁着台股公布业绩获利佳的时刻，外资卖超台股，在外资影响度仍大之下，其动态仍须特别关注。因此他预估，台股不易过前高，下周区间料在9,500-9,700震荡。