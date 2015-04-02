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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 14:38 BJT

欧洲经济：ECB执委劳滕施莱格对量化宽松效力存疑--德国经济周刊

她亦警告道，低利率可能引发资产价格泡沫。

“在低利率情况下，有投资行为过于冒险，过热，或其他资产容易形成价格泡沫的风险，”德国经济周刊援引劳滕施莱格的话称。这篇专访将于周六刊发。(完)

(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 杜明霞/蔡美珍)

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