路透基点：八家银行推出金鹰国际贸易的5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，八家银行在周三推出了金鹰国际贸易有限公司的5亿美元三年期子弹式贷款案。

消息人士称，法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、富邦金融控股、恒生银行、汇丰、工银亚洲和Natixis担任本案的牵头行兼簿记行，将在之后的4月13日当周进行预签和先行融资。

消息人士称，贷款的初始目标是4亿美元，但在探询阶段收到热烈回应后，借款人决定上调规模。

贷款能以美元或港元支取，利率较Libor或Hibor加码230个基点，还有50个基点的承诺费。

银行受邀以三个层次参贷。承诺3,000万美元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益280个基点，前端费150个基点。承诺2,000-2,900万美元，获得主办行头衔，综合收益265个基点，费率是105个基点。承诺1,000-1,900万美元，获得安排行头衔，综合收益255个基点，费率是75个基点。

借款人的母公司--香港上市的金鹰商贸集团有限公司为此次贷款提供担保。

所筹资金用于为始自2012年4月的3.45亿美元等额三年期贷款进行再融资，以及用作运营资本。

花旗、恒生、汇丰、渣打和台北富邦为2012年贷款的牵头行兼簿记行，当时这笔贷款的最高综合收益为295个基点，利率较Libor加码230个基点。

银行回复截止日期是5月6日，协议料在5月11日那周签署。

金鹰商贸集团有限公司是中国一家连锁百货公司，截止2014年6月在15个城市拥有26家店面。（完）