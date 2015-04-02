路透基点：八家银行推出金鹰国际贸易的5亿美元三年期贷款--TRLPC

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，八家银行在周三推出了金鹰国际贸易有限公司的5亿美元三年期子弹式贷款案。
消息人士称，法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、富邦金融控股、恒生银行、汇丰、工银亚洲和Natixis担任本案的牵头行兼簿记行，将在之后的4月13日当周进行预签和先行融资。
消息人士称，贷款的初始目标是4亿美元，但在探询阶段收到热烈回应后，借款人决定上调规模。
贷款能以美元或港元支取，利率较Libor或Hibor加码230个基点，还有50个基点的承诺费。
银行受邀以三个层次参贷。承诺3,000万美元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益280个基点，前端费150个基点。承诺2,000-2,900万美元，获得主办行头衔，综合收益265个基点，费率是105个基点。承诺1,000-1,900万美元，获得安排行头衔，综合收益255个基点，费率是75个基点。
借款人的母公司--香港上市的金鹰商贸集团有限公司为此次贷款提供担保。
所筹资金用于为始自2012年4月的3.45亿美元等额三年期贷款进行再融资，以及用作运营资本。
花旗、恒生、汇丰、渣打和台北富邦为2012年贷款的牵头行兼簿记行，当时这笔贷款的最高综合收益为295个基点，利率较Libor加码230个基点。
银行回复截止日期是5月6日，协议料在5月11日那周签署。
金鹰商贸集团有限公司是中国一家连锁百货公司，截止2014年6月在15个城市拥有26家店面。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元