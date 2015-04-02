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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 07:36 BJT

****敬告客户：印尼金融市场4月3日逢假日休市****

亲爱的客户，您好，

印尼金融市场周五(4月3日)因耶稣受难日休市，市场将于下周一(4月6日)恢复交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)

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