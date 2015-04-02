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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 14:26 BJT

日本股市：日经创2月中以来最大单日涨幅，受空头回补及期望央行买盘

路透东京4月2日 - 日本股市日经指数周四上涨，从三周低点反弹，
因受到空头回补的提振，且市场寄望日本央行进场买股。
    
    日经指数 收高1.5%至19,312.79点，创下2月12日以来最大单
日百分比涨幅。
    
    东证股价指数 涨1.7%，报1,554.17点，JPX-400日经指数<.JP
XNK400>也涨1.7%至14,126.63点。
    
    央行数据显示，央行周三买进价值352亿日圆的上市交易基金(ETF)，
日股周三触及三周低点。(完)

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