路透基点：江西省高速公路投资集团从外资行获得6亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，江西省高速公路投资集团有限责任公司已经与五家外资银行签订6亿元人民币(9,700万美元)一年期贷款。

这是首次全部由外资银行组建的财团为修建中国的高速公路提供国内人民币贷款。

星展银行是唯一牵头行、簿记行兼额度代理行，承贷3亿元人民币。三菱东京日联银行担任牵头行，承贷1.5亿元人民币。

意大利西雅那银行、彰化商业银行和大新银行担任主办行，各自承诺5,000万元人民币。

贷款的初始规模为4亿元人民币，利率是中国人民银行基准利率的95%。

所筹资金用作营运资本。

借款人上一次入市融资是在2014年5月，通过两笔贷款总计融资166亿元人民币，用于建设江西省的两条高速公路。两笔贷款的期限均为20年，利率为中国人民银行基准利率的100%。

江西省高速公路投资集团有限责任公司是江西省最大的国有企业，成立于2009年11月，负责江西省高速公路的设计、施工和维护。（完）