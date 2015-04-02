路透基点：江西省高速公路投资集团从外资行获得6亿元人民币贷款--TRLPC

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，江西省高速公路投资集团有限责任公司已经与五家外资银行签订6亿元人民币(9,700万美元)一年期贷款。
这是首次全部由外资银行组建的财团为修建中国的高速公路提供国内人民币贷款。
星展银行是唯一牵头行、簿记行兼额度代理行，承贷3亿元人民币。三菱东京日联银行担任牵头行，承贷1.5亿元人民币。
意大利西雅那银行、彰化商业银行和大新银行担任主办行，各自承诺5,000万元人民币。
贷款的初始规模为4亿元人民币，利率是中国人民银行基准利率的95%。
所筹资金用作营运资本。
借款人上一次入市融资是在2014年5月，通过两笔贷款总计融资166亿元人民币，用于建设江西省的两条高速公路。两笔贷款的期限均为20年，利率为中国人民银行基准利率的100%。
江西省高速公路投资集团有限责任公司是江西省最大的国有企业，成立于2009年11月，负责江西省高速公路的设计、施工和维护。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元