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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 18:55 BJT

投行观点：摩根士丹利将美光(Micron Technology)目标价从36美元下调至30美元，评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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