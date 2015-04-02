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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 06:53 BJT

****主要国家经济指标预测--4月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值         前值
    4月3日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万个)                         3月      增加24.5     增加29.5
             民间就业岗位(万个)                                  增加23.7     增加28.8
             制造业就业岗位(万个)                                 增加1.0      增加0.8
             政府部门就业岗位(万个)                                   --       增加0.7
             失业率                                                  5.5%         5.5%
             平均时薪(较前月)                                       +0.2%        +0.1%
             每周平均工时                                            34.6         34.6
             劳动力就业参与率                                         --         62.8%
    
    4月3-10日
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                      3月         --         -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)           截至3月         --         +8.3%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值 
    4月2日(四)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 2月      逆差12.56       逆差13
             商品/服务进口(较前月)                                    +2%          -- 
             商品/服务出口(较前月)                                    +1%          -- 
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                     第四季          2.3%          -- 
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      3月           57.8        59.5
    1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人)          3月         36.594          -- 
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      2月      逆差354.4      逆差412
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        2月        逆差9.8       逆差20
               出口(亿加元)                                         435.2          -- 
               进口(亿加元)                                         445.1          -- 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             3月28日当周        26.8         28.5
              四周均值(万人)                                        28.55          -- 
              续请失业金人数(万人)                3月21日当周       232.5        240.5
    1400 美国工厂订单(较前月)                          2月          +0.2%        -0.5%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                             +0.8%          -- 
             耐久财订单(较前月)                     2月修正值       -1.4%          -- 
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                           -0.6%          -- 
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                           -1.0%          -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                     -1.1%          -- 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          3月          107.7          -- 
    (完)

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