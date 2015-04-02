主要国家经济指标预测--4月3日****

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日(五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.5 增加29.5 民间就业岗位(万个) 增加23.7 增加28.8 制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8 政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7 失业率 5.5% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.6 34.6 劳动力就业参与率 -- 62.8% 4月3-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 -- +8.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月2日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差12.56 逆差13 商品/服务进口(较前月) +2% -- 商品/服务出口(较前月) +1% -- 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 2.3% -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 57.8 59.5 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 36.594 -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差354.4 逆差412 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差9.8 逆差20 出口(亿加元) 435.2 -- 进口(亿加元) 445.1 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 26.8 28.5 四周均值(万人) 28.55 -- 续请失业金人数(万人) 3月21日当周 232.5 240.5 1400 美国工厂订单(较前月) 2月 +0.2% -0.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.8% -- 耐久财订单(较前月) 2月修正值 -1.4% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.6% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -1.1% -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 107.7 -- (完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元