主要国家经济指标预测--4月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日(五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.5 增加29.5 民间就业岗位(万个) 增加23.7 增加28.8 制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8 政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7 失业率 5.5% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.6 34.6 劳动力就业参与率 -- 62.8% 4月3-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 -- +8.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月2日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差12.56 逆差13 商品/服务进口(较前月) +2% -- 商品/服务出口(较前月) +1% -- 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 2.3% -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 57.8 59.5 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 36.594 -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差354.4 逆差412 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差9.8 逆差20 出口(亿加元) 435.2 -- 进口(亿加元) 445.1 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 26.8 28.5 四周均值(万人) 28.55 -- 续请失业金人数(万人) 3月21日当周 232.5 240.5 1400 美国工厂订单(较前月) 2月 +0.2% -0.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.8% -- 耐久财订单(较前月) 2月修正值 -1.4% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.6% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -1.1% -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 107.7 -- (完)