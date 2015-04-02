《RUSSELL专栏》中国刺激政策利多已不再足以提振铁矿石价格

**供应大增**

很容易就可以看出，铁矿石供应激增，是中国政策刺激无法提振铁矿石价格的主因。

新增供应很大部份是来自西澳大利亚州的三大生产商，力拓 、必和必拓 及Fortescue Metals Group 。过去两年期间这三家公司增加了约2.34亿吨产能，并计划在2020年前再增加1.96亿吨。

全球铁矿石龙头--巴西淡水河谷 打算未来几年提高产量，将进一步为这波供应推波助澜。

不过，中国无法消化全部新增产量，这点已经愈来愈清晰。就算中国国内矿山全部关闭，四大铁矿石商以外的全球每家供应商都停止生产，中国也没有能力全部吃进。

淡水河谷及澳洲三大矿商的最大指望，就是铁矿石需求成长速度能达到他们的期望。

因此关键在于，中国的刺激措施必须能够真正振兴房地产及整体经济，而不只是阻止跌势加剧。