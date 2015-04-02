《RUSSELL专栏》中国刺激政策利多已不再足以提振铁矿石价格

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
**供应大增**
很容易就可以看出，铁矿石供应激增，是中国政策刺激无法提振铁矿石价格的主因。
新增供应很大部份是来自西澳大利亚州的三大生产商，力拓 、必和必拓 及Fortescue Metals Group 。过去两年期间这三家公司增加了约2.34亿吨产能，并计划在2020年前再增加1.96亿吨。
全球铁矿石龙头--巴西淡水河谷 打算未来几年提高产量，将进一步为这波供应推波助澜。
不过，中国无法消化全部新增产量，这点已经愈来愈清晰。就算中国国内矿山全部关闭，四大铁矿石商以外的全球每家供应商都停止生产，中国也没有能力全部吃进。
淡水河谷及澳洲三大矿商的最大指望，就是铁矿石需求成长速度能达到他们的期望。
因此关键在于，中国的刺激措施必须能够真正振兴房地产及整体经济，而不只是阻止跌势加剧。
但这充满了不确定性，而只要中国经济前景仍然不明朗，铁矿石价格将持续下探的机率就会更高。(完) (编译 汪红英/杜明霞/蔡美珍；审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)