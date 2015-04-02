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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 14:59 BJT

《RUSSELL专栏》中国刺激政策利多已不再足以提振铁矿石价格

**供应大增**

很容易就可以看出，铁矿石供应激增，是中国政策刺激无法提振铁矿石价格的主因。

新增供应很大部份是来自西澳大利亚州的三大生产商，力拓 、必和必拓 及Fortescue Metals Group 。过去两年期间这三家公司增加了约2.34亿吨产能，并计划在2020年前再增加1.96亿吨。

全球铁矿石龙头--巴西淡水河谷 打算未来几年提高产量，将进一步为这波供应推波助澜。

不过，中国无法消化全部新增产量，这点已经愈来愈清晰。就算中国国内矿山全部关闭，四大铁矿石商以外的全球每家供应商都停止生产，中国也没有能力全部吃进。

淡水河谷及澳洲三大矿商的最大指望，就是铁矿石需求成长速度能达到他们的期望。

因此关键在于，中国的刺激措施必须能够真正振兴房地产及整体经济，而不只是阻止跌势加剧。

但这充满了不确定性，而只要中国经济前景仍然不明朗，铁矿石价格将持续下探的机率就会更高。(完) (编译 汪红英/杜明霞/蔡美珍；审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)

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