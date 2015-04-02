国际油市：油价继上日大涨后回落，焦点重回伊朗核谈判

5月美国原油期货 跌0.43美元，至每桶49.66美元。上日收涨2.49美元，涨幅为5.2%。

在瑞士洛桑，美国国务卿克里和德国外长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)宣布，他们会至少待到周四，以期尽早与伊朗达成“政治”协议。谈判的目标是在6月底达成最终协议，如若达成，则将有更多石油涌向全球市场。

很多分析师对达成协议并不乐观。

“(我预计)此轮谈判只会以表达继续谈判意向的概括声明收场。”报导伊朗和叙利亚局势的专业网站EA WorldView的Scott Lucas教授对路透全球石油论坛表示。

尽管美国产油量自去年12月以来首次下降，但上周原油库存量仍连续第12周刷新纪录高位。

美国能源资料协会(EIA)公布，3月27日止当周美国原油库存增加480万桶。而接受路透调查的分析师平均预估增加420万桶。

油价周三还受到美元下滑因素的支撑。美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。这些疲弱数据拖累美元走低。 (完)

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