国际油市：油价继上日大涨后回落，焦点重回伊朗核谈判

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
5月美国原油期货 跌0.43美元，至每桶49.66美元。上日收涨2.49美元，涨幅为5.2%。
在瑞士洛桑，美国国务卿克里和德国外长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)宣布，他们会至少待到周四，以期尽早与伊朗达成“政治”协议。谈判的目标是在6月底达成最终协议，如若达成，则将有更多石油涌向全球市场。
很多分析师对达成协议并不乐观。
“(我预计)此轮谈判只会以表达继续谈判意向的概括声明收场。”报导伊朗和叙利亚局势的专业网站EA WorldView的Scott Lucas教授对路透全球石油论坛表示。
尽管美国产油量自去年12月以来首次下降，但上周原油库存量仍连续第12周刷新纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)公布，3月27日止当周美国原油库存增加480万桶。而接受路透调查的分析师平均预估增加420万桶。
油价周三还受到美元下滑因素的支撑。美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。这些疲弱数据拖累美元走低。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/刘秀红; 审校 白云)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)