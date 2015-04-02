券商观点：“一带一路”战略促成国家合作新模式，以贸易为战略核心--国信证券

路透北京4月2日 - 中国大型券商--国信证券 周四发布最新报告指出，“一带一路”战略是中国第一次成为主动的国家合作模式的创造者；其意义不仅仅是简单的过剩产能出口或者资本输出，而是中国主导的新的国家间合作模式，并将以贸易为战略核心。

2015年3月28日，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，标志着国家层面的“一带一路”路线图正式出台。

以下为国信证券报告要点摘录：

**贸易为核心**

“一带一路”战略初期的合作对象应主要以中国周边的亚洲发展中国家为主。具体来看，初期的潜在国家可能主要包括：西北线的中亚五国；东北线的俄罗斯和蒙古；西南线上巴基斯坦、印度、孟加拉国；以及南线的东南亚国家。

战略布局上，我们认为贸易畅通是核心，基本的思路是贸易是核心，基建为先导，金融打头阵。换言之，未来“一带一路”有多少成果主要就是看多边贸易能扩大多少，要扩大贸易就要先搞基建做到互联互通，要搞基建就要先解决钱从哪儿的融资问题，这会是“一带一路”战略的推进方式。

贸易方面，预计未来各国双边贸易额的扩大将是“一带一路”战略中最直接能够看得见的成果。从目前的情况来看，中国是中亚五国的第二大贸易伙伴（第一是俄罗斯），而且中国与中亚五国以及俄罗斯的贸易产品具有很强的互补性，未来双边贸易进一步提升的空间会很大。

基建方面，从国外的情况看，相关新兴国家的确实存在基础设施存量不足，有进一步加大投资的需求。从中国的情况看，主观上，中国政府非常有意愿来协助他国进行相关建设，中央反复强调“要抓好重点项目，以基础设施互联互通为突破口，发挥对推进“一带一路”建设的基础性作用和示范效应。”客观上，中国也有足够的资本和产能可以进行支持。

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。根据《愿景与行动》文件，未来基础设施建设的重点将集中在交通基础设施、能源基础设施、通信干线网络建设等三个方面。

**金融战略先落地**

中国政府将依靠雄厚的外汇储备主导性地去解决钱的问题。事实上，我们看到最近丝路基金已经成立、亚投行即将成立，标志着金融领域是“一带一路”战略中最先落地的突破口。

目前，可能参与到“一带一路”战略中的金融机构类型将包括：丝路基金， 中国将出资400亿美元；亚洲基础设施投资银行，法定资本1000亿美元，中国出资500亿美元；国内的政策性银行，国家开发银行、中国进出口银行依靠其丰富的对外经验，将继续发挥重要作用；国内金融机构，预计将主要以五大国有商业银行为主。

预计“一带一路”战略前期的基建投资和资源开发将主要以“丝路基金”和“亚投行”这两个国际金融机构为主，之后政策性银行和商业银行可能会深度参与到中国企业走出去战略之中。

**以国际大通道建贸易新支点**

从中国与周边国家的地理位置看，“一带一路”战略的国际大通道可以分为海路和陆路两部分。海路部分不受地理位置的影响。陆路部分与“一带一路”国家连接的通道主要集中在三个省份：新疆向西连通中亚；云南向南连通中南半岛；内蒙古向北连通蒙古和俄罗斯。

据此，我们认为未来“一带一路”战略国内的贸易支点最有可能集中在海路的四大自贸区（上海、天津、广东、福建）和陆路的新疆（乌鲁木齐、喀什）和云南（昆明）。

《愿景与行动》规划了多条经济走廊，我们认为这些经济走廊将是未来“一带一路”中人员和物资流动的主要国际大通道。

我们认为，“一带一路”战略的核心在于多边贸易的扩大，根据“以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台”的战略框架，未来国内布局的重点方向仍将集中在沿边和沿海地区的核心城市；支点城市极有可能出台进一步的细则政策，如设立经贸合作产业园区等。（完）