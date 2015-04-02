美国个股：辉瑞暂停中国疫苗销售业务，因尚未获得新的销售批准

路透上海4月2日 - 美国制药公司辉瑞 周四表示，将暂停在中国的疫苗销售业务，此前该公司一款畅销疫苗的进口许可证到期，未获得新的批准。该疫苗也是辉瑞在中国销售的唯一一款疫苗。

辉瑞一名女发言人拒绝说明“沛儿”(Prevenar)肺炎疫苗许可证未获得更新的原因。目前尚未立即取得中国国家食品药品监督管理总局的评论。

制药商取得药品在中国销售许可的难度日益升高，药商高管表示，监管机构权力过度扩张，为药品上市流程制定了更多繁琐规定。

“根据对情况的审慎评估，此时我们已经决定暂停中国的疫苗销售业务，并且立即生效，”辉瑞女发言人Trupti Wagh透过电子邮件对路透表示。