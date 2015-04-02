美国个股：辉瑞暂停中国疫苗销售业务，因尚未获得新的销售批准

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 美国制药公司辉瑞 周四表示，将暂停在中国的疫苗销售业务，此前该公司一款畅销疫苗的进口许可证到期，未获得新的批准。该疫苗也是辉瑞在中国销售的唯一一款疫苗。
辉瑞一名女发言人拒绝说明“沛儿”(Prevenar)肺炎疫苗许可证未获得更新的原因。目前尚未立即取得中国国家食品药品监督管理总局的评论。
制药商取得药品在中国销售许可的难度日益升高，药商高管表示，监管机构权力过度扩张，为药品上市流程制定了更多繁琐规定。
“根据对情况的审慎评估，此时我们已经决定暂停中国的疫苗销售业务，并且立即生效，”辉瑞女发言人Trupti Wagh透过电子邮件对路透表示。
“沛儿”是辉瑞在中国销售的唯一一款疫苗，该公司在中国的其他业务并不因此受影响。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元