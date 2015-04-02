版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 15:03 BJT

中国新债：进出口行下周三将招标增发至多120亿元三期债，期限1/5/10年

路透北京4月2日 - 中国进出口银行周四公告称，将于下周三(8日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限为一年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债为该行今年第七、第六及第五期增发债，票面利率依次为3.75%、4.10%和3.99%。具体发行条款如下：

2015年第五、六、七期增发债

---------------------------------------------------------------

招标规模上限 各为40亿元

期限/计息方式 1/5/10年固息

招标时间 1/5年：4月8日下午14:00-15:00

10年：4月8日下午14:00-15:20

中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)

起息日 10年：2月9日；5年：3月24日；1年：4月1日

缴款日 4月13日

分销期 4/9-4/13

上市日 1年：4月15日

5/10年：4月17日

发行手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐