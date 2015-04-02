中国新债：进出口行下周三将招标增发至多120亿元三期债，期限1/5/10年

路透北京4月2日 - 中国进出口银行周四公告称，将于下周三(8日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限为一年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债为该行今年第七、第六及第五期增发债，票面利率依次为3.75%、4.10%和3.99%。具体发行条款如下：