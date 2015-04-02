《路透晚报》--4月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经创2月中以来最大单日涨幅，受空头回补及期望央行买盘

日本股市日经指数周四上涨，从三周低点反弹， 因受到空头回补的提振，且市场寄望日本央行进场买股。

日经指数收高1.5%至19,312.79点，创下2月12日以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数涨1.7%至1,554.17点，JPX-400日经指数也涨1.7%至14,126.63点。

--中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振

中国股市沪综指小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。

沪综指收报3,825.78,点，涨15.49点或0.41%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交6,287亿元人民币，上日为5,902亿元。创业板指数今日收升2.928%再创历史新高。

--香港股市：恒生指数收涨创七个月高点，受内地资金流入憧憬提振

香港股市恒生指数升至七个月高点，成长概念股飙升，因市场预期将有内地新资金流入。

恒生指数收高0.8%，报25,275.64点；恒生国企指数涨1.0%，报12,663.12点。恒生成份股成交量22亿股。

--汇市：疲弱美国经济数据令美元人气受损，助欧元站上1.08美元

美元下跌，对跌势进行着整理，有新迹象显示美国第一季经济明显放缓，这料将推后美联储开始升息的时间。

美元指数下跌0.45%至97.743，美元兑日圆跌至119.49日圆，欧元兑美元涨0.6%至1.0831美元。

--欧元债市：公债收益率脱离低位，投资人审慎观望美国非农就业数据

欧元区公债收益率(收益率)守在纪录低位略上方，由于美国稍晚将公布重要就业数据，欧洲即将进入长周末假期，而希腊融资问题尚未解决，因此投资人不太愿意押注收益率进一步下跌。

10年期德国公债收益率小幅攀升至0.18%，欧元区其他公债走势亦与德债雷同。

--国际油市：油价继上日大涨后回落，焦点重回伊朗核谈判

原油期货下跌，从上日大涨后回落，外界揣测仍在进行的伊朗核谈判可能会达成协议，伊朗原油出口可能增加，给价格构成压力。 0828GMT，布兰特原油期货5月合约跌0.1美元至57.00美元，周三结算上涨1.99美元。5月美国原油期货跌0.01美元，至每桶50.08美元；上日收涨2.49美元，涨幅为5.2%。

--全球金市：金价守住涨幅，市场预计美国非农就业数据将令人失望

金价在每盎司1,200美元上方徘徊，守住上日创下的两个月最大涨幅，因美国民间就业数据疲软，预示非农就业报告可能令人失望。

0830GMT时，现货金报每盎司1,202.70美元；周三曾攀升1.8%，创1月30日以来的最大单日涨幅，几乎反转了3月全月2.4%的跌幅。美国6月期金跌0.46%，至每盎司1,202.7美元。

--金属期市：镍价收窄本周跌幅，受实货买盘提振

伦敦期镍上涨近2%，受技术性买盘提振，本周稍早镍价大跌后中国贸易商增加了进口量。

0726 GMT时，LME指标期镍跳涨1.9%至每吨12,950美元，从上日触及的六年低点12,310美元持续反弹。不过期镍仍可能录得2.4%的周线跌幅。LME期铜报每吨6,050美元，上交易日收盘几无变动。