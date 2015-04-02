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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 15:14 BJT

美国个股：欧盟监管当局盯上苹果音乐串流计划--金融时报

路透4月2日 -

* 欧洲监管当局关注苹果 的音乐串流计划--金融时报引述消息人士

* 欧盟执委会已与多家唱片公司及数码音乐公司接触--金融时报引述消息人士

* 若欧盟执委会认定有不当行为，将有权力要求改变业务作法且可开罚巨额罚款--金融时报

* 欧盟执委会担心苹果利用其规模、关系及影响力，要求唱片公司放弃SPOTIFY等免费及以广告支持的服务--金融时报(完)

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