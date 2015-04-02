中国财政：到2018年建成覆盖各级财政的预算执行动态监控体系--财政部

路透北京4月2日 - 中国财政部周四发布关于进一步推进地方预算执行动态监控工作的指导意见，明确建立财政资金支付全程动态监控机制，到2018年,建成预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。

财政部网站刊登的通知称，要扩大动态监控范围，强化预防、纠偏、威慑、反映功能，深化国库集中支付制度改革，尽快将所有财政资金纳入动态监控范围。强化对重点单位、重大项目、重要领域的资金监控，提高动态监控的针对性和有效性。

根据财政部明确的总体目标，县以上（包括县）财政部门和具备条件的乡镇财政部门应于2016年底前建立预算执行动态监控机制，将动态监控范围扩展到所有财政资金和全部预算单位。暂不具备条件的乡镇应积极创造条件，尽快开展预算执行动态监控工作。到2018年,建成预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。

通知从制度建设到技术支撑等都提出了具体的目标，明确提出加大监控力度，扩大动态监控范围。在做好零余额账户资金动态监控的基础上，逐步将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围，最终将动态监控范围拓展到所有财政资金和全部预算单位。（完）

欲参看更多细节，请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)