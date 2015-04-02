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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 15:17 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元上涨，逼近1.4871

路透4月2日 - 0655 GMT
    
    * 在美元多仓减少后，英镑兑美元逼近1.4868/71。
    * 1.4871为周二和周三的高点，1.49是上档阻力位。
    * 1.4740是周三所及的12日低点，当时因英国大选选前的疑虑损及英
镑
    * 英国七个政党领袖周四1900-2100GMT将参加ITV的电视辩论直播(完
)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)

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