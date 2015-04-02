《汇市简讯》英镑兑美元上涨，逼近1.4871

路透4月2日 - 0655 GMT * 在美元多仓减少后，英镑兑美元逼近1.4868/71。 * 1.4871为周二和周三的高点，1.49是上档阻力位。 * 1.4740是周三所及的12日低点，当时因英国大选选前的疑虑损及英 镑 * 英国七个政党领袖周四1900-2100GMT将参加ITV的电视辩论直播(完 ) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)