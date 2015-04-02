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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 20:48 BJT

表格：加拿大2月贸易逆差缩窄为9.84亿加元，优于市场预估

路透4月2日 - 加拿大统计局周四公布：

* 加拿大2月贸易逆差为9.84亿加元，1月修正为逆差14.8亿加元(前值为逆差24.5亿加元)

* 加拿大2月进口为445.1亿加元，较前月下滑0.7%

* 加拿大2月出口为435.2亿加元，较前月增加0.4%

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

2月 1月(修正值) 变动百分比(%) 1月(前值)

贸易收支 -0.984 -1.475 -- -2.451

出口 43.521 43.345 +0.4 42.611

进口 44.505 44.820 -0.7 45.063

路透调查的分析师平均预估，加拿大2月贸易逆差为20亿加元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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