中国公开市场：一级交易商可申报下周正/逆回购及三个月央票需求

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 业内人士周五透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报下周需求，仍包括多种期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。
公开市场一级交易商一般于周一上报当周需求，但因清明假期因素，下周一(4月6日)为公众假期，因此下周一的一级交易商需求提前至本周五上报。
在上周第三次调降逆回购利率后，央行公开市场本周逆回购操作量价平稳，共进行两次七天期逆回购操作，总额500亿元人民币，中标利率亦均持平于3.55%，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。
据路透统计，下周公开市场共有500亿元人民币逆回购到期回笼资金，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。