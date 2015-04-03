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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 09:12 BJT

中国公开市场：一级交易商可申报下周正/逆回购及三个月央票需求

路透上海4月3日 - 业内人士周五透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报下周需求，仍包括多种期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

公开市场一级交易商一般于周一上报当周需求，但因清明假期因素，下周一(4月6日)为公众假期，因此下周一的一级交易商需求提前至本周五上报。

在上周第三次调降逆回购利率后，央行公开市场本周逆回购操作量价平稳，共进行两次七天期逆回购操作，总额500亿元人民币，中标利率亦均持平于3.55%，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。

据路透统计，下周公开市场共有500亿元人民币逆回购到期回笼资金，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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