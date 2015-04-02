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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 15:31 BJT

全球金市：金价守住涨幅，市场预计美国非农就业数据将令人失望

周五的就业数据若疲弱，将可能推后市场对美国升息时点的预期。一些分析师原本预测，美国最早或在6月升息。

0655GMT时，现货金 涨0.2%至每盎司1,205.80美元，周三曾攀升1.8%，创1月30日以来的最大单日涨幅，几乎反转了3月全月2.4%的跌幅。

周五的交投活动料清淡，因为许多市场逢复活节假期休市。

美国6月期金 跌0.2%，至每盎司1,205.80美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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