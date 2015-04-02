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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 21:35 BJT

美国热股：欧盟调查苹果音乐串流计划，苹果盘初股价仍小涨

路透4月2日 - 英国金融时报援引知情人士的话报导，欧盟执委会正在仔细审查苹果 与唱片公司及数字音乐公司的协议，希望查明这些公司是否在试图不公平地限制提供免费音乐、并由广告支持的竞争对手。

苹果盘初上涨约0.6%至124.96美元；上日收盘价报124.25美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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