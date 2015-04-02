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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 21:39 BJT

美国热股：彭博称花旗集团计划出售Prime Re，花旗盘初股价小升

路透4月2日 - 彭博报导称，花旗集团 正计划出售Prime Reinsurance，该业务是五年前花旗剥离寿险业务时创立的。彭博引述知情人士报导，Prime Re可能吸引Reinsurance Group of America 、Resolution Re及其他购买复杂保险合同的公司的兴趣。

花旗盘初小涨0.46%至51.87美元；上日收盘价报51.62美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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