美国热股：彭博称花旗集团计划出售Prime Re，花旗盘初股价小升

路透4月2日 - 彭博报导称，花旗集团 正计划出售Prime Reinsurance，该业务是五年前花旗剥离寿险业务时创立的。彭博引述知情人士报导，Prime Re可能吸引Reinsurance Group of America 、Resolution Re及其他购买复杂保险合同的公司的兴趣。