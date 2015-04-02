《汇市简讯》欧元/日圆停止单引发又一波欧元涨势

0728GMT - * 欧元/日圆突破短期技术阻力位129.30-40 * 技术图表：link.reuters.com/xew44w * 200小时移动均线切入位129.96和130的心理关口为下两道阻力 * 日本大量购买外国债券引人注目 * 这是日本第十周以大手笔增加购买外国债券 * 不过投机客将日圆空仓降至最低 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 白云; 审校 王洋)