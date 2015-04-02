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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 15:39 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆停止单引发又一波欧元涨势

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    *  欧元/日圆突破短期技术阻力位129.30-40
    *  技术图表：link.reuters.com/xew44w
    *  200小时移动均线切入位129.96和130的心理关口为下两道阻力
    *  日本大量购买外国债券引人注目
    *  这是日本第十周以大手笔增加购买外国债券
    *  不过投机客将日圆空仓降至最低
    (完)
      
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 (编译 白云; 审校 王洋)

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