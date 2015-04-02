台湾债市：五年券殖利率再创近两个月低位，关注美国非农就业数据

* 五年券再创近二个月低位 * 关注台股以及美国非农数据表现 * 下周104/6区间料在0.94-1.01% 路透台北4月2日 - 台湾五年公债104/6期 周四殖利率收低，再创近两个月 低位。交易员表示，台债殖利率随着美债的利多再创近二个月的低位，但台股大弹令殖利率 脱离低位，后续应观察美国非农就业。 交易人士指出，周五美国将公布非农就业数据，这可能左右美国联邦储备理事会的大数 据对美债有绝对的影响性。不过，因美10年期公债殖利率已走到相对低位，美国非农就业数 据若是意外的疲弱，才会再带动殖利率新一波下跌。 〞今天五年券在低档就有一些卖压出来了，要有新的利多才会让它再下去，〞一位银行 业交易员说。五年指标公债 殖利率前波盘中低位在2月5日的0.9420%。 他们也表示，美债昨天的走势相当猛，台债今日反应本应不止如此。今日盘中出现的卖 压让五年券殖利率脱离低位；此外，台股的走势也是一大变数。 **股市明显反弹** 台股周四收高0.97%，分析师指出，台股基本面佳，指数跌至前波低点获得买盘进驻支 撑，台股长假前大弹，表现优于亚股。至于外资则是反卖为买，单日买超52.66亿台币，中 止连续七日卖超合计455.61亿台币。 一位票券商交易员则说，尽管股市表现超出预期，但目前台债的大环境仍有利多头，市 场多认为，近期美国经济数据估计表现不会太好，若是美债殖利率能领先向下，有望再带动 台债一波殖利率走低的行情。 对于美国联准会的预估，交易员认为，4月联准会的会议料不会有太大的意外，6月升息 的可能性也不高，这给才开始的第二季台债行情保留了不错的时间与机会。 至于下周五则将标售的20年长券，交易员表示，虽然该期券发行前交易没什么成交，但 是冷券市场上看得到有投资盘在收入持券的情况，交易水位在2.1210%附近。后续可以观察 长线投资买盘的动向。 交易员预估下周的五年债104/6区间暂看0.94-1.01%；10年债104/5区间则暂看1.50-1.5 7%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.71 0.9710 *0.9670-0.9780 156.0 10 104/5 -0.05 1.5410 1.5300-1.5425 10.5 *表创该券发行以来殖利率低位 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动 性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。2月美国工厂订单；2月美国耐久财订单； 4月3日(五)：美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备 银行总裁布拉德发表演讲。 4月6日(一)：日本2月同时指标、领先指标；美国3月Markit综合和服务业PMI；美国供 应管理协会(ISM)3月非制造业指数美国4月就业趋势指标； 4月7日(二)：台湾3月底外汇存底；欧元区、德国及法国3月服务业和综合PMI终值；英 国Markit/CIPS 3月服务业PMI；欧元区Sentix4月投资者信心指数；欧元区2月PPI；美国2月 消费者信贷；美国2月JOLTS职位空缺数；澳洲央行利率决定；印度央行利率决定；日本央行 举行爲期两天的货币政策会议(至4月8日)；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦 -曼丹商会早餐会上发表演讲； 4月8日(三)：台湾公布3月出口及3月CPI；美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议 记录；英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)；法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体 颁奖典礼；欧洲央行管委会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲 话；日本3月服务业景气判断指数；德国2月工业订单；欧元区2月零售销售；英国皇家测量 师学会(RICS)3月房价差值； 4月9日(四)：德国2月工业生産、贸易收支和进出口；韩国央行宣布利率决定；英国央 行宣布利率决定和量化宽松规模；美国2月趸售(批发)库存、销售；英国2月贸易收支； 4月10日(五)：中国3月工业生産者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)；美国3月 联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明 尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月 工业生产；澳洲2月房屋融资。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5410 5 104/6 0.9710 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6300 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)