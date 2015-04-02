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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 15:53 BJT

欧元债市：公债收益率脱离低位，投资人审慎观望美国非农就业数据

“非农就业数据可能对欧洲盘有相当的影响，”荷兰合作银行市场分析师说。“投资人担心就业报告且长假周末在即，所以可能出现一些获利了结。”

10年期德国公债收益率 小幅攀升，报在0.18%，欧元区其他公债走势亦与德债雷同。欧洲市场将迎来四天的复活节假期。

希腊和欧洲债权人协商新资金的谈判，可能会在假期过后主导市场情绪。德国商业银行策略师建议买进德债，押注非农就业数据不如预期、以及希腊问题或许将导致资金流入高评级资产。(完)

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(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 白云)

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