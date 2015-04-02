国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差缩窄；重质成分油成本上升

路透新加坡4月2日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差连续第二天缩窄， 至两周高位，因重质成分油成本升高，导致混油成本增加。 路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价差缩窄0.19美元至每 吨贴水0.47美元。 “目前碳黑(carbon black)市场的表现尤其强劲，因此这里的重质原 料短缺，”一名驻新加坡的交易员表示。 碳黑给料一如沥青，可用于铺路，3月至5月的需求相当大。碳黑有时 也会被用来与轻质燃料油混合，制造符合规格的船货。 贸易商消息人士表示，由于沥青与柏油需求强劲，印度炼厂Mangalor e Refinery and Petrochemicals在增加其沥青产量后，必须在市场寻求 低硫燃料油。 由于适逢耶稣受难日假期，周五将不会有现货交易。 今日现货交易方面，有三笔交易回报达成。 英国BP以每吨较新加坡现货报价贴水0.5美元的价格，向摩科瑞购买2 万吨380-cst燃料油，船期为4月17-21日。 中国石油天然气股份有限公司以每吨较新加坡现货报价贴水0.5美元 的价格，向Gunvor购买2万吨380-cst燃料油，船期为4月22-26日。 中国石油天然气股份有限公司以新加坡现货报价，向Lukoil购买2万 吨船期为4月26-30日的船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)