国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差缩窄；重质成分油成本上升

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透新加坡4月2日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差连续第二天缩窄， 至两周高位，因重质成分油成本升高，导致混油成本增加。 路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价差缩窄0.19美元至每 吨贴水0.47美元。 “目前碳黑(carbon black)市场的表现尤其强劲，因此这里的重质原 料短缺，”一名驻新加坡的交易员表示。 碳黑给料一如沥青，可用于铺路，3月至5月的需求相当大。碳黑有时 也会被用来与轻质燃料油混合，制造符合规格的船货。 贸易商消息人士表示，由于沥青与柏油需求强劲，印度炼厂Mangalor e Refinery and Petrochemicals在增加其沥青产量后，必须在市场寻求 低硫燃料油。 由于适逢耶稣受难日假期，周五将不会有现货交易。 今日现货交易方面，有三笔交易回报达成。 英国BP以每吨较新加坡现货报价贴水0.5美元的价格，向摩科瑞购买2 万吨380-cst燃料油，船期为4月17-21日。 中国石油天然气股份有限公司以每吨较新加坡现货报价贴水0.5美元 的价格，向Gunvor购买2万吨380-cst燃料油，船期为4月22-26日。 中国石油天然气股份有限公司以新加坡现货报价，向Lukoil购买2万 吨船期为4月26-30日的船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元