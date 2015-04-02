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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 18:06 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差缩窄；重质成分油成本上升

路透新加坡4月2日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差连续第二天缩窄，
至两周高位，因重质成分油成本升高，导致混油成本增加。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价差缩窄0.19美元至每
吨贴水0.47美元。

    “目前碳黑(carbon black)市场的表现尤其强劲，因此这里的重质原
料短缺，”一名驻新加坡的交易员表示。
    
    碳黑给料一如沥青，可用于铺路，3月至5月的需求相当大。碳黑有时
也会被用来与轻质燃料油混合，制造符合规格的船货。
    
    贸易商消息人士表示，由于沥青与柏油需求强劲，印度炼厂Mangalor
e Refinery and Petrochemicals在增加其沥青产量后，必须在市场寻求
低硫燃料油。
    
    由于适逢耶稣受难日假期，周五将不会有现货交易。
    
    今日现货交易方面，有三笔交易回报达成。
    
    英国BP以每吨较新加坡现货报价贴水0.5美元的价格，向摩科瑞购买2
万吨380-cst燃料油，船期为4月17-21日。
    
    中国石油天然气股份有限公司以每吨较新加坡现货报价贴水0.5美元
的价格，向Gunvor购买2万吨380-cst燃料油，船期为4月22-26日。
    
    中国石油天然气股份有限公司以新加坡现货报价，向Lukoil购买2万
吨船期为4月26-30日的船货。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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