中国新债：财政部下周五起发行至多400亿元电子储蓄国债，期限三及五年

路透上海4月2日 - 中国财政部周四公告称，将自下周五(10日)起，发行总额不超过400亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行期为4月10日至4月19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述两期国债为今年第一和第二期储蓄国债。其中第一期期限为三年，票面年利率为4.92%，最大发行额240亿元；第二期期限五年，票面年利率5.32%，最大发行额160亿元。

上述两期国债4月10日起息，按年付息，每年4月10日支付利息。第一期和第二期分别于2018年4月10日和2020年4月10日偿还本金并支付最后一次利息。

从起息日起计算，持有不满六个月提前兑取不计付利息；满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息；满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第二期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)