中国新债：财政部下周五起发行至多400亿元电子储蓄国债，期限三及五年

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 中国财政部周四公告称，将自下周五(10日)起，发行总额不超过400亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行期为4月10日至4月19日。
刊登在财政部网站的公告显示，上述两期国债为今年第一和第二期储蓄国债。其中第一期期限为三年，票面年利率为4.92%，最大发行额240亿元；第二期期限五年，票面年利率5.32%，最大发行额160亿元。
上述两期国债4月10日起息，按年付息，每年4月10日支付利息。第一期和第二期分别于2018年4月10日和2020年4月10日偿还本金并支付最后一次利息。
从起息日起计算，持有不满六个月提前兑取不计付利息；满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息；满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第二期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元