金属期市：镍价收窄本周跌幅，受实货买盘提振

“今年稍晚，我们会看到更多含镍生铁与镍铁减产的消息。污染的问 题将比许多人想像还要严重，”AME集团分析师Matt Fusarelli表示。 0726 GMT时，LME指标期镍 跳涨1.9%，至每吨12,950美元，从 上日触及的六年低点12,310美元持续反弹。不过期镍仍可能录得2.4%的周 线跌幅。 AME集团仍预估，镍价下半年将反弹至15,000-16,000美元区间。 LME期铜 报每吨6,050美元，上交易日收盘几无变动。周三时 曾跌至3月20日以来最低5,952.50美元。 6月沪铜 收升0.3%，至每吨43,520元人民币(7,023美元)。( 完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 王洋/龚芳)