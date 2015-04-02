金属期市：镍价收窄本周跌幅，受实货买盘提振

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
“今年稍晚，我们会看到更多含镍生铁与镍铁减产的消息。污染的问 题将比许多人想像还要严重，”AME集团分析师Matt Fusarelli表示。 0726 GMT时，LME指标期镍 跳涨1.9%，至每吨12,950美元，从 上日触及的六年低点12,310美元持续反弹。不过期镍仍可能录得2.4%的周 线跌幅。 AME集团仍预估，镍价下半年将反弹至15,000-16,000美元区间。 LME期铜 报每吨6,050美元，上交易日收盘几无变动。周三时 曾跌至3月20日以来最低5,952.50美元。 6月沪铜 收升0.3%，至每吨43,520元人民币(7,023美元)。( 完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 王洋/龚芳)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元