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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 16:23 BJT

金属期市：镍价收窄本周跌幅，受实货买盘提振

“今年稍晚，我们会看到更多含镍生铁与镍铁减产的消息。污染的问
题将比许多人想像还要严重，”AME集团分析师Matt Fusarelli表示。
    
    0726 GMT时，LME指标期镍 跳涨1.9%，至每吨12,950美元，从
上日触及的六年低点12,310美元持续反弹。不过期镍仍可能录得2.4%的周
线跌幅。
    
    AME集团仍预估，镍价下半年将反弹至15,000-16,000美元区间。
    
    LME期铜 报每吨6,050美元，上交易日收盘几无变动。周三时
曾跌至3月20日以来最低5,952.50美元。
       
    6月沪铜 收升0.3%，至每吨43,520元人民币(7,023美元)。(
完)
        
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 王洋/龚芳)

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