日本经济：消费税上调仍在抑制家庭消费--央行调查

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
一项评估家庭收入状况的指数亦上扬3.5点至负28.1，为2006年有可比较资料以来的最佳水平，是就业市场趋紧之际企业调高薪资以吸引劳工的迹象之一。
但一衡量家庭支出的指数则是呈现恶化，有20.3%的受访者称他们支出较上年同期减少，比例高于12月的18.8%。声称增加支出的家庭比例为43.7%，低于三个月前的47.1%。
在去年调高消费税后首度进行的此类调查中，日本央行同时询问受访者加税对其消费型态有何影响。
受访者中有59.8%称他们因为加税而缩减支出，原因在于商品及劳务价格上扬。调查显示，当被问及他们缩减支出持续时间有多久时，75.3%受访者称他们一直到现在都持续缩减支出。
尽管日本央行积极放宽政策以求达成2%通胀目标，但调查显示，家庭对于物价的预期同三个月前几乎没有变化。
81.6%的受访者表示，他们预期一年后物价将上涨，12月时持此看法的受访者比例为80.8%。
这次调查是在2月6日至3月5日间进行，涵盖4,000个家庭，当中收回2,223份有效问卷。(完) (编译/审校 汪红英/张明钧/艾茂林)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元