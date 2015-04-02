日本经济：消费税上调仍在抑制家庭消费--央行调查

一项评估家庭收入状况的指数亦上扬3.5点至负28.1，为2006年有可比较资料以来的最佳水平，是就业市场趋紧之际企业调高薪资以吸引劳工的迹象之一。

但一衡量家庭支出的指数则是呈现恶化，有20.3%的受访者称他们支出较上年同期减少，比例高于12月的18.8%。声称增加支出的家庭比例为43.7%，低于三个月前的47.1%。

在去年调高消费税后首度进行的此类调查中，日本央行同时询问受访者加税对其消费型态有何影响。

受访者中有59.8%称他们因为加税而缩减支出，原因在于商品及劳务价格上扬。调查显示，当被问及他们缩减支出持续时间有多久时，75.3%受访者称他们一直到现在都持续缩减支出。

尽管日本央行积极放宽政策以求达成2%通胀目标，但调查显示，家庭对于物价的预期同三个月前几乎没有变化。

81.6%的受访者表示，他们预期一年后物价将上涨，12月时持此看法的受访者比例为80.8%。