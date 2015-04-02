《热点聚焦》中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部，美国态度松动

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
“这一切对美元以及它在全球货币中的重要地位构成了潜在威胁，”Marsh在一项简报中指出。
虽然SDR一篮子货币的合格条件并没有固定的衡量指标，但在2011年时，IMF人员列出多项指标，可以显示某个货币是否“可自由使用”：
-货币占官方外汇储备部位情况；
-货币在国际金融债务计值水准；
-货币在国际债券计值水准；
-货币在外汇现汇市场交易量。
根据伦敦专注中国议题的银行人士指出，超过60个国家央行的外汇储备持有人民币。去年汤森路透交易平台的离岸人民币交易 暴增约350%，另一家交易平台EBS称，人民币是EBS前五大交易货币。
一位不愿具名的前IMF高层官员指出，人民币要在2015年达到纳入标准还太早，但中国央行可能利用审核机会，向中共领导人争取让人民币进一步迈向自由兑换。
IMF副总裁朱民指出，人民币在贸易上的使用愈来愈多，在资本市场的地位也升高。
“某方面而言，在贸易活动上，显然人民币已经符合资格，”他在博鳌论坛向记者表示。“但在可自由使用方面...仍然有一些障碍。”(完) (编译 蔡美珍/孙茉莉/白云/高琦；审校 王洋/艾茂林)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)