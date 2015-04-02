《热点聚焦》中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部，美国态度松动

“这一切对美元以及它在全球货币中的重要地位构成了潜在威胁，”Marsh在一项简报中指出。

虽然SDR一篮子货币的合格条件并没有固定的衡量指标，但在2011年时，IMF人员列出多项指标，可以显示某个货币是否“可自由使用”：

-货币占官方外汇储备部位情况；

-货币在国际金融债务计值水准；

-货币在国际债券计值水准；

-货币在外汇现汇市场交易量。

根据伦敦专注中国议题的银行人士指出，超过60个国家央行的外汇储备持有人民币。去年汤森路透交易平台的离岸人民币交易 暴增约350%，另一家交易平台EBS称，人民币是EBS前五大交易货币。

一位不愿具名的前IMF高层官员指出，人民币要在2015年达到纳入标准还太早，但中国央行可能利用审核机会，向中共领导人争取让人民币进一步迈向自由兑换。

IMF副总裁朱民指出，人民币在贸易上的使用愈来愈多，在资本市场的地位也升高。