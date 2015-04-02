《全球汇市》疲弱美国经济数据令美元人气受损，助欧元站上1.08美元

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
“目前市场担心的是美联储对美元上涨感到担忧，上述数据只是加剧了这种担忧，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata说。
“即便周五的非农就业数据表现不错，或许就业岗位增幅会在25万左右，可能也无法打消对强势美元的担忧。这是美元没有出现太多逢低买盘的原因，”他说。
接受路透调查的分析师预计，美国3月非农就业岗位料增加24.5万人，2月为增加29万人。该数据将于周五公布。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0830 1.0762 +0.63 -10.47 1.2097
美元/日圆 119.54 119.75 -0.18 -0.12 119.68
欧元/日圆 129.46 128.86 +0.47 -10.58 144.77
美元/瑞郎 0.9623 0.9665 -0.43 -3.20 0.9941
英镑/美元 1.4851 1.4821 +0.20 -4.64 1.5573
美元/加元 1.2605 1.2619 -0.11 +8.50 1.1618
澳元/美元 0.7593 0.7597 -0.05 -7.04 0.8168
新西兰元/美元 0.7491 0.7448 +0.58 -3.92 0.7797
欧元/瑞郎 1.0422 1.0408 +0.13 -13.34 1.2026
欧元/英镑 0.7291 0.7258 +0.45 -5.98 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3333 9.3269 +0.07 -1.43 9.4688
美元/挪威克朗 7.9682 8.0319 -0.79 +6.64 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 高琦/白云/艾茂林/李婷仪 审校 蔡美珍/)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元