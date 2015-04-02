《全球汇市》疲弱美国经济数据令美元人气受损，助欧元站上1.08美元

“目前市场担心的是美联储对美元上涨感到担忧，上述数据只是加剧了这种担忧，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata说。

“即便周五的非农就业数据表现不错，或许就业岗位增幅会在25万左右，可能也无法打消对强势美元的担忧。这是美元没有出现太多逢低买盘的原因，”他说。

接受路透调查的分析师预计，美国3月非农就业岗位料增加24.5万人，2月为增加29万人。该数据将于周五公布。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0830 1.0762 +0.63 -10.47 1.2097

美元/日圆 119.54 119.75 -0.18 -0.12 119.68

欧元/日圆 129.46 128.86 +0.47 -10.58 144.77

美元/瑞郎 0.9623 0.9665 -0.43 -3.20 0.9941

英镑/美元 1.4851 1.4821 +0.20 -4.64 1.5573

美元/加元 1.2605 1.2619 -0.11 +8.50 1.1618

澳元/美元 0.7593 0.7597 -0.05 -7.04 0.8168

新西兰元/美元 0.7491 0.7448 +0.58 -3.92 0.7797

欧元/瑞郎 1.0422 1.0408 +0.13 -13.34 1.2026

欧元/英镑 0.7291 0.7258 +0.45 -5.98 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3333 9.3269 +0.07 -1.43 9.4688

美元/挪威克朗 7.9682 8.0319 -0.79 +6.64 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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