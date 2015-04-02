中国反腐：南方电网副总经理肖鹏涉职务犯罪被立案侦查--新华

路透上海4月2日 - 新华社援引中国广东省人民检察院称，中国南方电网有限责任公司董事、副总经理、党组成员肖鹏涉嫌职务犯罪，被广东省人民检察院立案侦查。

中央纪委监察部网站周四亦援引国务院国资委纪委称，中国海洋石油总公司原党组成员、副总经理吴振芳涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

稍早南方电网公司董事、副总经理、党组成员祁达才涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查，这是中央第八巡视组进驻南方电网之后首个落马的副总经理。（完） (发稿 张金栋; 审校 李文科)