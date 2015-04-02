路透伦敦4月2日 - 以下为IRONFX分析师MARSHALL GITTLER对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：处于1.0800障碍位下方，短期走势仍偏空，预料空头将挑战1.0700。若跌破此一支撑位则可能延续此一空头波段走势，目标价可能为1.0610。不过需注意动能指标讯号，在新一波跌势展开前必须留意可能出现弹升。相对强弱指标(RSI)持续升高，如今逼近50线，在此同时MACD指标已经触底，并已经交叉穿越虚线(trigger)。

整体趋势而言，预料中长期仍偏空。欧元/美元在50日及200日均线下方持续出现日高及日低不断走低情形，因此自1.0460的反弹，应视为中长期下跌波段的修正走势。

欧元/英镑：自支撑线位置0.7230附近反弹，但涨势在近期黑色下跌通道上缘受阻。我认为只要汇率处于上述通道之中，短期前景仍旧偏空。若明确跌破0.7230，则将在四小时图上确认即将出现的低点破前低，且有可能探向下一道支撑0.7160。

日线图摆动点(oscillator)显示动能偏空，且支持我们对于新成立的短期下跌趋势将延续的看法。14日RSI跌破50线，已经偏空的MACD则有触顶迹象。大趋势而言也是偏空。在12月18日向下退出三角旗型态之后，已经出现在50日及200日均线下方高点屡屡低于前高、低点屡破前低的汇价结构。欧元/英镑近期在3月26日触及50日均线之后下跌，这支持我对于3月11日开始的回升走势是大波段空头走势的修正波的看法。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0825 1.0762 +0.59 -10.52 1.2097

美元/日圆 119.53 119.75 -0.18 -0.13 119.68

欧元/日圆 129.39 128.86 +0.41 -10.62 144.77

美元/瑞郎 0.9620 0.9665 -0.47 -3.23 0.9941

英镑/美元 1.4844 1.4821 +0.16 -4.68 1.5573

美元/加元 1.2607 1.2619 -0.10 +8.51 1.1618

澳元/美元 0.7589 0.7597 -0.11 -7.09 0.8168

新西兰元/美元 0.7488 0.7448 +0.54 -3.96 0.7797

欧元/瑞郎 1.0416 1.0408 +0.08 -13.39 1.2026

欧元/英镑 0.7291 0.7258 +0.45 -5.98 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3249 9.3269 -0.02 -1.52 9.4688

美元/挪威克朗 7.9668 8.0319 -0.81 +6.62 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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