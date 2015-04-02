国际油市：俄罗斯3月原油产量创下后苏联时期新高

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯能源部周四数据显示，该国3月石油产出 小幅增加0.6%至日均1,071万桶，创下后苏联时期高位。因俄罗斯天然气 工业股份公司(俄气/Gazprom) 和俄罗斯国家石油公司(Rosneft ，俄油) 增加产量。 数据显示，3月产量超过去年12月的日均1,067万桶。 该数据包括原油及气体凝析油的产量，后者在3月产量达4,527.5万吨 ，2月时为4,069.6万吨。 能源部称，油管垄断企业Transneft 的输油管所出口的原 油上升2%至每日391万桶。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)