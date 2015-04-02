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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 16:49 BJT

欧洲汇市：英国建筑业数据较预期疲软，拖累英镑下滑

英镑兑美元 跌至日低1.4815美元，数据公布前为1.4835。之后英镑扳回一些跌幅，交投在1.4825，日内持平。

欧元 上涨至0.73055英镑，数据公布前为0.7296英镑。最新报在0.72995，日内上涨0.5%。

英国股市富时100指数 在数据公布之后小幅上扬，涨0.2%至6,821.86点。(完)

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(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 白云)

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