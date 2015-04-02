《离岸人民币综述》香港可成“一带一路”融资宝地，离岸债市风生水起

* 香港可抓住“一带一路”机遇成为融资枢纽

* 可争取亚投行将香港作为主要债券发行地

* 加快人民币离岸债市建设

记者 赵红梅

路透香港4月2日 - 中国“一带一路”战略的提出，让众多国家和地区萌生合作意向冀望从中“分杯羹”，而该战略的推进和实施离不开大量金融资本参与，身为全球金融中心的香港若能在关键时点成为“一带一路”融资宝地，就等于锁定了未来数年的发展机会。

一国两制研究中心总裁兼行政会议成员张志刚日前称，香港理应把握中国发展的机遇，可以通过亚洲基础设施投资银行(AIIB)，在“一带一路”战略中，乃至在国际经济及金融舞台上，扮演更重要的角色。

“一带一路”沿线国家基础设施建设需求存在巨大资金缺口，目前由中国主导设立的亚投行、上合组织融资机构、金砖开发银行以及相关基金，中国参与沿线建设的金融机构和企业等，都将产生大量的投融资需求。市场人士建言，香港可借机加快建设亚洲股市和人民币债市中心。

亚洲开发银行此前曾预计，2010-2020年，亚洲各经济体的基础设施要想达到世界平均水平，内部基础设施投资需要投入8万亿美元，融资需求和融资缺口巨大。

香港特首梁振英则表示，一带一路战略的升级离不开香港的支持。香港是最大的离岸人民币中心，亦拥有众多的金融衍生品，及与人民币有关的基础建设融资、项目投资、风险管控、成熟的股权融资市场，这些都是香港在一带一路中的重要优势。

为支持一带一路建设，中国出资400亿美元成立丝路基金，并主导倡议成立亚洲基础设施投资银行，目前有意加盟国家逾40个。

香港银行公会高级顾问陈凤翔认为，一带一路最少可分两阶段，基建是其一，即互联互通，其二是贸易经商。在第一层面，香港已经是成熟的金融中心，可成为企业的融资和财资中心，然隐忧之一是香港如何参与亚投行，香港有必要清醒把握在“一带一路”的独特角色。

**多管齐下**

“一带一路”沿线国家（不含中国）共64个，不少市场人士认为，“一带一路”早期收获项目多是大型基础设施建设，主要是道路、铁路、桥梁和港口营造，这些项目的兴建少不了打通金融融资通道。

张志刚认为，目前人民币回流渠道不完善，境外人民币的投资和避险工具匮乏，造成境外人民币资金淤积，使用效率低下。香港可以通过开发以人民币计价的股票、债券，以及金融衍生品等避险和投资工具，使亚洲国家可以通过香港进行人民币投资，增强亚洲国家持有人民币的意愿，推动人民币的国际化。

目前香港虽是全球最大的离岸人民币债券市场，但与发达的股票市场相比仍较弱。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松撰文建言，香港应继续发挥全球离岸人民币业务枢纽的优势，加强与内地的互联互通等金融合作，在“一带一路”战略的实施过程中，重点推动形成以人民币离岸债券为核心的亚洲人民币债券市场。

他认为，目前离岸人民币市场存在发行人范围覆盖窄、债券市场流动性低、期限较短的问题，香港可以从增流动性、从造市商制度入手深化离岸人民币债券市场建设，并加强覆盖“一带一路”沿线国家地区的推介工作，同时与中国在岸债市增进研究合作。

自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。2014年离岸人民币债券发行量达到5,640亿元；香港人民币存款亦突破1万亿元，经香港银行处理的人民币贸易结算交易，2014年底则达到6.3万亿元。

此外，盘古智库学术委员梁海明则指出，参与投资一带一路沿线国家的中国内地企业到香港融资可选银团贷款、债券、股票市场IPO，但都需要做好很多前提工夫，操之过急容易有反效果。

他认为，香港定位为国际金融中心，成为“一带一路”的融资中心都没错，但中短期而言，香港最有能力成为撮合外国风投和中国企业合作的中介，双方可在香港共同成立投资基金，一同走出去投资。而企业亦可借助香港的贸易发展局在海外多个国家分支资源实现境内外联动。

梁海明亦建议，可以针对“一带一路”中某些重点的国家、产业和项目，考虑在香港或澳门地区组建一个或多个“时空集团”，由中国内地、港澳地区的相关官方部门、半官方机构、银行、基金和商会等组成、三地相关民营企业可共同参与的一个战略网络和投资平台。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 15,218.5 60

法巴 11,151.2 25

渣打 9,972.4 25

巴克莱 3,000.0 2

星展 2,402.6 14

德意志 1,664.5 4

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一称，随着中国在过去两年指定了更多人民币清算行，香港以外离岸人民币中心占全球人民币支付处理量的比重日益升高。

--汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，预计到2020年时，跨境贸易人民币结算将占中国整体贸易50%以上，比目前比重增加超过一倍。