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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 17:01 BJT

俄罗斯金融：俄央行称汇市形势已经恢复正常

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周四称，央行的外汇回购工具已经发挥了它的作用，汇市形势已经恢复正常。

纳比乌里娜对记者表示：“我们认为汇市形势已恢复正常。”

“外汇再融资作为一种机制已经发挥了我们预设的作用，即基于我们对国际收支的预测，带来更多的外币资源。”(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)

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