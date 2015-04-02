俄罗斯金融：俄央行称汇市形势已经恢复正常

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周四称，央行的外汇回购工具已经发挥了它的作用，汇市形势已经恢复正常。

“外汇再融资作为一种机制已经发挥了我们预设的作用，即基于我们对国际收支的预测，带来更多的外币资源。”(完)