国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，但越南现货需求缩限跌幅

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透新加坡4月2日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，但下跌幅度有限，交易商称，受来自越南的现货需求以及澳洲进口需求提升的预期支撑。
路透数据显示，5月柴油裂解价差下跌0.17美元，至每桶较迪拜原油升水14.35美元。
贸易商表示，来自越南的现货需求浮现，该国最大进口商Petrolimex求购3.5万吨船期5月初的柴油。
贸易商表示，澳洲柴油需求料从5月起上升，届时澳洲日产能10.2万桶的Bulwer炼厂将暂停运作。
澳洲老旧的炼厂面临亚洲的激烈竞争，高成本令利润受损。
马来西亚国家石油公司(Petronas)求售一批4月从麻六甲装船的柴油船货，此前稍早也出售了一批同样4月装船的柴油船货。
一名驻新加坡的交易员表示，中国航油可能以离岸价格较新加坡现货报价贴水约0.5美元的价格，购买5月装船的航煤船货。
新加坡现货市场有三笔汽油交易，无航煤交易。
兴隆自SK能源购入25万桶500ppm含硫柴油，船期为4月23-27日，每桶与新加坡报价平价。
托克(Trafigura)自道达尔(Total)购入25万桶500ppm含硫柴油，船期为4月19-23日，每桶与4月20-24日新加坡平均报价平价。
兴隆自BP购入15万桶500ppm含硫柴油，船期为4月24-28日，每桶较新加坡4月23-29日平均报价贴水0.1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元