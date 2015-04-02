国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，但越南现货需求缩限跌幅

路透新加坡4月2日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，但下跌幅度有限，交易商称，受来自越南的现货需求以及澳洲进口需求提升的预期支撑。

路透数据显示，5月柴油裂解价差下跌0.17美元，至每桶较迪拜原油升水14.35美元。

贸易商表示，来自越南的现货需求浮现，该国最大进口商Petrolimex求购3.5万吨船期5月初的柴油。

贸易商表示，澳洲柴油需求料从5月起上升，届时澳洲日产能10.2万桶的Bulwer炼厂将暂停运作。

澳洲老旧的炼厂面临亚洲的激烈竞争，高成本令利润受损。

马来西亚国家石油公司(Petronas)求售一批4月从麻六甲装船的柴油船货，此前稍早也出售了一批同样4月装船的柴油船货。

一名驻新加坡的交易员表示，中国航油可能以离岸价格较新加坡现货报价贴水约0.5美元的价格，购买5月装船的航煤船货。

新加坡现货市场有三笔汽油交易，无航煤交易。

兴隆自SK能源购入25万桶500ppm含硫柴油，船期为4月23-27日，每桶与新加坡报价平价。

托克(Trafigura)自道达尔(Total)购入25万桶500ppm含硫柴油，船期为4月19-23日，每桶与4月20-24日新加坡平均报价平价。

兴隆自BP购入15万桶500ppm含硫柴油，船期为4月24-28日，每桶较新加坡4月23-29日平均报价贴水0.1美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻