台湾经济指标预测--4月7日至5月20日

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/7 1610 外汇存底 3月底 -- 4,178.26亿美元 4/8 0830 消费者物价指 3月 -- -0.19% 数(CPI) 4/8 1600 出口 3月 -- -6.7% * 4月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- -2.7% 4/22 0830 季调失业率 3月 -- 3.74% 4/23 1600 工业生产 3月 -- +3.32% 4/24 1610 M2年增率 3月 -- +6.51% * 5月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差191.8亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(估) 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。